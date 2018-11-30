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Emine'yi, AVM terasında öldüren eşine müebbet istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 14:29 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de hakkında 'uzaklaştırma' kararı bulunan ve boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akgül'ü (25) buluştukları alışveriş merkezinin terasında öldüren Levent Akgül (33) hakkında Cumhuriyet Savcılığı iddianamesini hazırladı.

Emine'yi, AVM terasında öldüren eşine müebbet istemi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de hakkında 'uzaklaştırma' kararı bulunan ve boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akgül'ü (25) buluştukları alışveriş merkezinin terasında öldüren Levent Akgül (33) hakkında Cumhuriyet Savcılığı iddianamesini hazırladı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede, Levent Akgül'ün, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Olay, 31 Ekim akşam saatlerinde, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan alışveriş merkezinin teras katında meydana geldi. Hakkında 'uzaklaştırma' kararı bulunan Levent Akgül, boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Akgül ile konuşmak üzere buluştu. Bir süre sonra çift arasında başlayan tartışma, karşılıklı hakaretlerle büyüdü. Bu sırada Levent Akgül, belinden çıkardığı tabancayla eşi Emine'ye kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yerde kalan kadın olay yerine gelen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirlenen ve hemen ameliyata alınan Emine Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası, gözaltına alınan katil zanlısı Levent Akgül ise, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
SAVCILIK İDDİANAMESİNİ TAMAMLADI
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi Şiddet Bürosu savcılığı tarafından Levent Akgül hakkında hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Savcılık iddianamesinde, eşini tasarlayarak öldürdüğü iddia edilen İbrahim Akgül'ün, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame sonrası, Levent Akgül, Aralık ayı içinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
İKİ GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Emine Akgül'ün olaydan 2 gün önce, şiddet gördüğü iddiasıyla Reşat Vural Polis Merkezi'ne giderek eşinden şikayetçi olduğuna da yer verilen iddianamede, Levent Akgün'ün eşini sevdiğini belirterek, "Emine'yi seviyordum. Yuvamız yıkılsın istemedim. 2 çocuğumuz olduğunu söyleyip, barışmak istedim. Ama, o beni 2 gün önce de polise şikayet etti. Buluşmamız sırasında bana hakaret edince dayanamadım, ateş ettim'' sözlerine yer verildi. Levent Akgül'ün olayda kullandığı, eski olan ruhsatsız tabancayı, evlerinin bahçesinde bulduğunu iddia ettiği belirtildi.

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Emine'yi, AVM terasında öldüren eşine müebbet istemiEmine'yi, AVM terasında öldüren eşine müebbet istemiEmine'yi, AVM terasında öldüren eşine müebbet istemiEmine'yi, AVM terasında öldüren eşine müebbet istemi

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