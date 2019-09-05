Eminönü alt geçidindeki esnafa kredi

Atanmış seçilmiş ayrımı yapmadan bu üzücü hadiseyi bir daha yaşamamak ve daha tedbirli olmak için gayret gösterdiklerini dile getiren Yerlikaya, "Allah bir daha bizi bu şekilde baskınlarla, afetlerle imtihan etmesin. Tedbir, tevekkül. Bizim inancımız, medeniyetimiz onu söylüyor." dedi.

Esnafa kira yardımında bulanacaklarına vurgu yapan Yerlikaya, gerekli çalışmaların ve tespitlerin tamamlandığını, eylül sonu ya da ekim başında bu işin çözüleceğini kaydetti.

"Burada bulunan bütün iş yerlerimiz, içerisindeki mallarımız zarar gördü." diyen Vali Yerlikaya, o günden bugüne geçen üç haftada esnafın iş yerlerini eski haline getirebilmek için gayretle çalıştığını ifade etti.

Eminönü alt geçidinde bir dükkanda esnafla toplantı yapan Vali Yerlikaya ve KOSGEB Başkanı Uzkurt, öncelikle geçmiş olsun temennilerinde bulundu. Vali Yerlikaya, sağanakta alt geçitte 2 metreyi aşan su baskını olduğunu hatırlattı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, geçen ay ki şiddetli yağmurda su basan Eminönü alt geçidindeki esnafa gelecek haftadan itibaren faizini KOSGEB'in karşılayacağı kredileri kullanma müjdesi verdi.

- "Önümüzdeki hafta bu kredilerinizi kullanabileceksiniz"

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ise esnafın mağduriyetinin giderilmesi için 11 banka ile kredi protokolü imzalandığını söyledi.

Uzkurt, "11 banka bu süreçte rol alacağını, tekliflerini iletti. 11 bankayla mutabakat imzaladık. Şu an sizler bu bankalarla kredilerinizi kullanabilecek konuma geldiniz. Öyle tahmin ediyorum ki banka genel müdürlükleri önümüzdeki pazartesi ilgili şubelerine talimatlarını iletecekler, önümüzdeki hafta siz de bu kredilerinizi kullanabileceksiniz." diye konuştu.

- "Faizini KOSGEB olarak biz karşılayacağız"

Kredi şartlarına ilişkin de konuşan Uzkurt, "Bu kredinin şartları şu şekilde, maksimum 100 bin liraya kadar bankadan kredi kullandığınız taktirde bunun faizini KOSGEB olarak biz karşılayacağız. 36 ay vadeli bir kredi, ana parası bir yılı geri ödemesiz, daha sonra 9 eşit taksitte 3'er ayda bir ödeyeceğiniz bir kredi olacaktır." açıklamasını yaptı.

Burada zarar gören firmaların listesini ilgili bankalara ileteceklerini belirten Uzkurt şöyle devam etti: