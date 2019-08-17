HABER

Eminönü alt geçidindeki suyun büyük kısmı tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 23:42 | Son Güncelleme

İstanbul’da şiddetli sağanak nedeniyle metrelerce suyun bastığı Eminönü alt geçidindeki tahliye çalışmaları devam ediyor.

İstanbul’da şiddetli sağanak nedeniyle metrelerce suyun bastığı Eminönü alt geçidindeki tahliye çalışmaları devam ediyor. Geçidi tamamen dolduran suyun büyük bölümü tahliye edilirken, bazı çarşı esnafı ise zarar gören malzemelerini toplamaya çalıştı.

İstanbul’da öğle saatlerinden sonra etkili olan şiddetli sağanak hayatı felç etti. Eminönü alt geçitte bulunan çarşıyı su bastı. Çarşıya dolan metrelerce su nedeniyle iş yerleri su altında kaldı ve dükkanlarda bulunan ürünlerin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Ekipler tamamen dolup taşan alt geçitte su tahliye işlemine başladı. Saatler süren tahliye işleminin ardından geçidi dolduran suyun büyük bir kısmı tahliye edildi. Suyun tamamen çekildiği yerlerde ise oluşan maddi zarar kameralara yansıdı.

“Zamanında önlem alınsaydı bunların hiçbiri olmayacaktı”
Gece saatlerine kadar suyun çekilmesini bekleyen bazı esnaflar da kullanılamaz hale gelen ürünlerini geçidin farklı bölgelerinden toplamaya çalıştı. Yaya geçidinde tekstil dükkanı işleten esnaflardan Mücahit Çalışkan, sağanak nedeniyle oluşan zararın büyüklüğü hakkında konuştu. Şaşkın olduklarını ifade eden Çalışkan, “Zamanında önlem alınsaydı bunların hiçbiri olmayacaktı ama zamanında alınmayan önlem yüzünden bugün bunları çekiyoruz. Burada 8 dükkan var bu geçit gibi bir geçit daha var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, şaşırdık. Hala su çekilmiş değil. Tedbir alınmadığı için bunlar oluyor” dedi.

Yaya geçitlerinde yapılan tahliye işlemi de sona yaklaşırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"
Kızılay Genel Başkanı Kınık'tan afetlere karşı hazırlık uyarısıKızılay Genel Başkanı Kınık'tan afetlere karşı hazırlık uyarısı
Araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıpAraç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

İmamoğlu'ndan şiddetli yağış açıklaması

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

Meteoroloji bölgeleri sıraladı ve sağanak uyarısında bulundu!

İki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

İki aile arasında silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! 13 yıldır kadrodaydı...

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Gazinin darp edildiği kafe kapatıldı!

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Flaş 'İstanbul Havalimanı' kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu Dağı'nda yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Yoğun yağış ve rüzgar cami minaresini yıktı

Yoğun yağış ve rüzgar cami minaresini yıktı

Bartın'da araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp

Araç baraja uçtu: 5 kişiden 4'ü kayıp

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

17 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

12 milyon TL'nin sahibi belli oldu! İşte kazandıran numaralar

Otoparkı su bastı, mahsur kaldılar

Otoparkı su bastı, mahsur kaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.