EMİNÖNÜ ALT GEÇİT AÇILDI, ESNAF DÜKKAN AÇTI

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA) EMİNÖNÜ'NDE şiddetli yağış sonrası sular altında kalan alt geçitteki temizlik çalışmaları sona erdi. Alt geçit yaya geçişine açılırken, bazı dükkan sahipleri kepenk açtı. Zararlarının karşılanmasını talep eden dükkan sahipleri, benzer sorunların bir daha yaşanmaması için yetkililerin önlem almasını talep etti.

İstanbul'da geçen Cumartesi günü etkili olan sağanak yağışta sel sularının bastığı Eminönü Meydanı'nda bulunan alt geçit, temizlik çalışmalarının ardından bu sabah saat 09.00 sıralarında yeniden yaya trafiğine açıldı. Bu sırada bazı esnafın tezgahlarını açtığı görüldü. O esnaflardan biri olan Ahmet Şahin, "Zararımız büyük. 100 bin lira civarında bir zararımız var tabi. Büyükşehir Belediye Başkanı geldi ve 'telafi edeceğiz' dedi. Biz de bekliyoruz. Talebimiz, bir daha olmasını istemiyoruz. Normalde yukarıdan gelen yağmur geçitten gelmiyor. Alt kanaldan yukarı çıkıyor sular, bunların yapılmasını istiyoruz. Biz buranın temizliğine dün sabah 10.00'da başladık halen de bitmedi temizlik, devam ediyoruz." dedi.

Bir başka esnaf Mücahit Çalışkan ise, "8 dükkan bu geçitte. 8'inde de zarar var. Tahmini dükkan başına 100 bin liradan fazla zarar var. Onun dışında ekstraları söylemiyorum. Çünkü su baskınında personel cep telefonlarını ve cüzdanlarını kaybetti. Biz canımıza bir şey olmadı diye şükür ediyoruz. Bizim talebimiz yer altı sistemini tamamen düzeltsinler. Biz onlardan, 'gelin cebimize para koyun' demiyoruz. Bir daha böyle bir şey yaşanmasın. Talebimiz bu. Biz şu an kuru olan malları açıyoruz, su değemeyen malları. Ama malımızın çoğu da çöpe gitti. Bir daha böyle bir durum yaşanmaması için tedbir almalılar. Bundan 10 yıl önce de oldu, 3 yıl önce de oldu. Bir daha yaşanmasın istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Alt geçitten görüntü

-Tezgah açan esnaf

-Genel ve detaylar

-Esnaf röportajları

