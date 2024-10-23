HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Eminönü-Bursa feribotunda panik anları! Bomba ihbarı yapıldı

Eminönü-Bursa feribotunda panik anları! Bomba ihbarı yapıldı

23.10.2024 23:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferini yapan feribotta bomba ihbarı üzerine 380 yolcu polis tarafından tahliye edilirken, köpekle arama yapıldı. Yapılan arama sonucu ihbar asılsız çıkarken, sefer 2 buçuk saatlik gecikmeyle yapıldı.

Eminönü-Bursa feribotunda panik anları! Bomba ihbarı yapıldı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferini yapacak feribotunda bomba ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. İçerde bulunan 380 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edildi. Tahliye sonrası polis ekipleri, bomba uzmanı köpeklerle içerde arama yapıldı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren aramanın ardından ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

2 BUÇUK SAATLİK GECİKMEYLE YAPILDI!

İhbar nedeniyle 19.30'da yapılması planlanan İstanbul Eminönü-Bursa Mudanya seferinin iptal edildiği öğrenildi. Yolcular farklı bir gemiye aktarılırken, sefer yaklaşık 2 buçuk saatlik gecikmeyle yapıldı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bursa Eminönü
En Çok Okunan Haberler
Güvenlik kameralarına yansıdı! Hainler böyle gelmiş

Güvenlik kameralarına yansıdı! Hainler böyle gelmiş

Ankara'daki terör saldırısında güvenlik zafiyeti iddiası! Cevdet Yılmaz'dan açıklama

Ankara'daki terör saldırısında güvenlik zafiyeti iddiası! Cevdet Yılmaz'dan açıklama

Galatasaray'dan gövde gösterisi!

Galatasaray'dan gövde gösterisi!

Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho'ya ağır laflar!

Ahmet Çakar'dan Jose Mourinho'ya ağır laflar!

TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit olan 5 kişinin kimlikleri belli oldu

TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit olan 5 kişinin kimlikleri belli oldu

TUSAŞ teröristleri sevgili rolü yapmış

TUSAŞ teröristleri sevgili rolü yapmış

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.