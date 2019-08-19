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Eminönü'ndeki alt geçidin su altında kalması saniye saniye görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 17:42 | Son Güncelleme

İstanbul'daki sel felaketinde en çok Eminönü bölgesi etkilendi. Bir anda alt geçide dolan su güvenlik kamerasına yansıdı. Su kısa sürede metrelerce derinliğe ulaştı.

Cumartesi günü güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saat 12.12’de tünele su dolmaya başlıyor. Bu sırada araçların geçişi devam ediyor. 12.39’da ise giderek şiddetleniyor ve kısa sürede araçların geçemeyeceği seviyeye ulaşıyor. Saat 13.13’de suyun yüksekliği güvenlik kamerasına kadar ulaşıyor.

GÜVENLİK KAMERASI SU ALTINDA KALDI

14.13.14’de ise güvenlik kamerası da su altında kalıyor ancak çalışmaya devam ediyor. Tüm bu yaşananlar tünelin güvenlik kamerası tarafından görüntüleniyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Eminönü alt geçit

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