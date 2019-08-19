Eminönü'ndeki alt geçidin su altında kalması saniye saniye görüntülendi

Cumartesi günü güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saat 12.12’de tünele su dolmaya başlıyor. Bu sırada araçların geçişi devam ediyor. 12.39’da ise giderek şiddetleniyor ve kısa sürede araçların geçemeyeceği seviyeye ulaşıyor. Saat 13.13’de suyun yüksekliği güvenlik kamerasına kadar ulaşıyor.

GÜVENLİK KAMERASI SU ALTINDA KALDI



14.13.14’de ise güvenlik kamerası da su altında kalıyor ancak çalışmaya devam ediyor. Tüm bu yaşananlar tünelin güvenlik kamerası tarafından görüntüleniyor.

Kaynak: DHA

