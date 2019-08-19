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Eminönü esnafı yaralarını sarmaya çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 16:19 | Son Güncelleme

Şiddetli yağış sonrasında sular altında kalan Eminönü esnafı, dükkanlarını temizleyip hasar tespiti için eksper bekledi - Tarihi Ahi Çelebi Camisi temizlenerek ibadete açılacağı günü bekliyor

İSTANBUL (AA) - Sağanak yağışın ardından sular altında kalan Eminönü alt geçidinde esnaf dükkanını temizlerken, Ahi Çelebi Camisi bakım ve onarım çalışmalarını bekliyor.

Eminönü'nde yaşanan su baskını sonrasında dükkanları zarar gören alt geçit esnafının bir kısmı bugün kepenklerini açtı. Felaketi yaşayan dükkanlarda temizlik çalışmaları yapıldı. Satış yapılmayan dükkanlarda hasar tespiti için eksper beklenildi.

Eminönü alt geçidi esnafı Hamit Güneş su baskınının izlerini hala silmeye çalıştıklarını belirterek, "Kötü durumdaki malları dışarı attık. Ufak tefek hasar olanları temizledik. Eksperi bekliyoruz. Eksper gelmeden biz satış yapamayız. Gelip malları kontrol edecekler." diye konuştu.

- Ahi Çelebi Camisi bakım ve onarım bekliyor

Sağanak yağış sonrasında sular altında kalan Ahi Çelebi Camisi'nin kapıları henüz ibadete açılmadı. Namaz kılmak için gelenlerin geri dönmek zorunda kaldığı asırlık camide bakım ve onarım çalışmaları da henüz başlamadı.

Öte yandan Küçük Ayasofya Camisi'nde temizlik çalışmaları sürüyor. Caminin halıları sökülerek avluya çıkarıldı. Caminin birkaç gün içinde ibadete açılması bekleniyor.

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