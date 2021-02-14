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  4. Eminönü Meydanı’nda kartpostallık görüntüler oluştu

Eminönü Meydanı’nda kartpostallık görüntüler oluştu

14.02.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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Eminönü Meydanı’nda kartpostallık görüntüler oluştu

Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünen Eminönü Meydanı, İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından İstanbul’da kar yağışı dün akşam saatleriyle birlikte etkisini göstermeye başladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe bürünen Eminönü Meydanı, İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından İstanbul’da kar yağışı dün akşam saatleriyle birlikte etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı nedeniyle mega kent beyaza büründü. Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizliğe bürünen Eminönü Meydanı da beyaz örtüyle kaplanan noktalardan biri oldu. Kar yağışı ile birlikte meydanda kartpostallık görüntüler oluştu.

Eminönü Meydanı’nda kartpostallık görüntüler oluştu

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