Eminönü'nde asırlık Liman Han, Pisa Kulesi gibi eğiliyor

'1 DERECELİK EĞİM BİLE ÇOK ÖNEMLİ' Yapının mimari tarihine vurgu yapan Kıvırcık, “2007 senesinde ben içeri girdiğimde üst katlar kullanılmıyordu ancak alt katta bazı işletmeler vardı. O zaman hanın bekçisiyle konuşarak girmiştim hanın içine. İçeride çok hissedilmiyor gibi olsa da döşemelerin eğri olduğunu fark ettim. Hemen elimdeki kalemi han içine salladım attım ve eğime doğru yuvarlandığını gördüm. Bina gözle görülür değil, oturulmayacak düzeyde eğime doğru gitmişti. Şu an kaç derece eğim olduğunu bilmiyorum. Bunu ölçmek ve tehlikeyi tam olarak tespit etmek lazım. Benim tahminim 2-3 derece ama zaten binalarda 1 derecelik eğim bile çok önemlidir " ifadelerini kullandı.

Han çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin de yeterli olmadığına dikkat çeken Kıvırcık, “Ben meslek hayatımda çeşitli restorasyonlar yapıyorum ve daha önce bu büyüklükte bir yapının düzeltildiğini henüz görmedim. Bunun yerinde düzeltileceğine çok emin değilim. Ama tabii her gün yeni tekniklerle bizim ummadığımız gelişmeler yaşanıyor" dedi.

'TEHLİKE ARTIYOR GİBİ GÖRÜNÜYOR' Eminönü'ndeki bu durumun Sultanahmet, Ayasoyfa ve Topkapı Sarayı için bir tehdit oluşturmadığına değinen Jeofizik mühendisi Salcı, “Çünkü onlar ana kayaçlar oturmuş yapılardır. Zemin sıvılaşması zaten alüvyon malzeme olan yerlerde olur. Eminönü de zaten denize 1-2 rakım olan bir yer. Şayet bir yer dolgu ise sorun orada başlıyor. Şu an için tehlike artıyor görülüyor. Binanın eğilmesi ne sürede devam ediyor bilemiyoruz ama bir gün bir anda yıkılabilir. Allah göstermesin bir 17 Ağustos depremi daha olsun istemiyoruz ama İstanbul'a çok yakın, düşük şiddetli bir depremde bile aniden yıkılabilir" ifadelerini kullandı.

'BÖLGEDEKİ BİNALARIN BOŞALTILMASI GEREKİR' Salcı "Bildiğim kadarıyla oradaki binalar büyük oranda boş. Belki zemin katlarda dükkanlar vardır. Onların da bir an önce boşaltılması gerekir. Çünkü oradaki binalar için aynı tehlike söz konusu. Bunların yapıldığı yıl itibari ile bir çoğunun zemin etütleri yapılmamıştır. Oradaki binalar büyük tehlike altında. Zaten boşaltılma sebepleri de bu."

'PİSA KULESİ DE EĞRİ AMA ÖNLEM ALINMIŞ VE DURUYOR'



Çevredeki vatandaşlar da tarihi handaki eğimin farkında. O vatandaşlardan biri, “Şimdi gelirken benim de dikkatimi çekti. Tarihi bir eser ve korunmuyor olması üzücü. Eğimi gördüm. Asıl dikkatimi çeken de o eğim oldu. Buna bir önlem alınabilir. Pisa Kulesi de eğri ama önlem alınmış ve duruyor halen. Burası için de bir önlem alınması lazım" dedi.

'CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK'



Çevredeki bir esnaf da, “Eğildiğini gördüm. Hep bu halde galiba ama yarın öbür gün ne olur bilmiyoruz. Yandaki han da kalabalık bir handı ve boşaltıldı. Buradan geçerken korkuyoruz. Başımıza bir şey gelse kim sorumlu olacak, kimse olmayacak. Olan yine vatandaşa olacak. Can güvenliğimiz yok tabii ki. Bir an önce önlem alınması lazım" ifadelerini kullandı.