Eminönü'nde denizde erkek cesedi bulundu

Sabah saatlerinde deniz üzerinde hareketsiz birini olduğunu görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi cesedi bota alarak Eminönü vapur iskelesine çıkardı. Polis ekipleri 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen cesedinin üzerinde inceleme yaptı.

ADLİ TIP'A KALDIRILDI



Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

TAKSİCİ OLAYI ANLATTI



Olayı anlatan taksi sürücüsü Hasan Irmak , "Karşıda suyun içinde bulmuşlar, getirdiler buraya bıraktılar." dedi.

Kaynak: DHA

