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Eminönü'nde denizde erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 09:51 | Son Güncelleme

İstanbul Eminönü açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sabah saatlerinde deniz üzerinde hareketsiz birini olduğunu görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi cesedi bota alarak Eminönü vapur iskelesine çıkardı. Polis ekipleri 30'lu yaşlarda olduğu tahmin edilen cesedinin üzerinde inceleme yaptı.

ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

TAKSİCİ OLAYI ANLATTI

Olayı anlatan taksi sürücüsü Hasan Irmak , "Karşıda suyun içinde bulmuşlar, getirdiler buraya bıraktılar." dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Eminönü ceset

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