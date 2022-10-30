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Eminönü'nde korku dolu anlar! Doğal gaz borusunu patlatan işçiler kaçtı, her yeri gaz kokusu sardı

30.10.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Eminönü'nde inşaat çalışmaları süren iki binanın kanalizasyon bağlantısı için, izinsiz kazı yapan iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı. Borunun patladığını anlayan çalışanlar iş makinasını sokağın başına bırakıp kaçarken gaz kokusu tüm mahalleyi sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, İGDAŞ, polis ve zabıta ekibi sevk edildi.

Eminönü'nde korku dolu anlar! Doğal gaz borusunu patlatan işçiler kaçtı, her yeri gaz kokusu sardı

Eminönü'nde akşam saatlerinde, Hobyar Mahallesi Cemal Nadir Sokağı üzerinde yer alan inşaat halindeki iki binanın kanalizasyon bağlantısı için çalışan iş makinesi, kazı sırasında yolda bulunan doğal gaz borusunu deldi.

KEPÇEYİ BIRAKIP KAÇTILAR

Çarpmanın etkisiyle doğal gaz borusu delinirken etrafa yoğun gaz sızmaya başladı. Doğal gaz borusunu deldiklerini fark eden işçiler iş makinasını sokağın başına getirip olay yerinden kaçtı.
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Sızıntı nedeniyle bir öğrenci yurdu ve ilköğretim okulunun bulunduğu sokağı ve mahalleyi yoğun gaz kokusu sardı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İGDAŞ, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

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İZİNSİZ KAZI YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Sokakta yapılan kazı için İGDAŞ ve belediyeden gerekli iznin alınmadığı öne sürüldü. Polis ve zabıta, sokakta ve çevrede güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekipleri uzun uğraşlar sonucu gaz kaçağını önledi. (AA-İHA)

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