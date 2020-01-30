Eminönü'nde korkutan yangın! Dumanlar her yerden gözüküyor

Bir iş yerinin çatısında çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Alevlerin yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Eminönü'nde çatı yangını
Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Cemil Birsel Caddesi Deveoğlu Yokuşu Sokak'ta bir hanın çatışında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TRAFİĞE KAPATILDI
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahelesi sürerken, olay nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.
Yan binaya da sirayet eden yangının itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümesinin önlendiği bildirildi.
(AA-DHA)
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