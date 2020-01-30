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  4. Eminönü'nde korkutan yangın! Dumanlar her yerden gözüküyor

Eminönü'nde korkutan yangın! Dumanlar her yerden gözüküyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 12:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Eminönü'nde yangın çıktı.

Bir iş yerinin çatısında çıkan yangın sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Eminönü'nde çatı yangını

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Cemil Birsel Caddesi Deveoğlu Yokuşu Sokak'ta bir hanın çatışında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİĞE KAPATILDI

TRAFİĞE KAPATILDI
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahelesi sürerken, olay nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.
Yan binaya da sirayet eden yangının itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümesinin önlendiği bildirildi. (AA-DHA)
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Anahtar Kelimeler:
istanbul yangın Eminönü

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