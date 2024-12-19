Eminönü'nde ortalık karıştı! Sopalarla birbirlerine girdiler

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Eminönü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

SOPALARLA SALDIRDILAR

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. Tekmelerin havada uçtuğu kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi.

Dakikalarca süren o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır