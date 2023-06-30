Eminönü'nde panik! 'Yolcu kapma' kavgasında sopalar konuştu! Polis hava ateş açtı...

Eminönü'nde boğaz turu düzenlediği bilinen iki firmanın çalışanlarının 'yolcu kapma' tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Polis ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine intikal ederken, öfkeli grupları ayırabilmek için hava ateş açtı.

SOPAYLA SALDIRDILAR!

Edinilen bilgiye göre Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Eminönü'nde boğaz turu düzenleyen firmalar yolcu kapma yarışına girdi.

Bu sırada iki firma çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri karşısındakine sopayla saldırırken, kavgaya polis müdahale etti. Polis tarafları ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı. Taraflar oradan uzaklaşırken, o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)



