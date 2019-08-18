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Eminönü'nde su baskınının ardından son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 08:55 | Son Güncelleme

İstanbul'da kuvvetli yağış birçok noktada su baskınlarına neden oldu. En çok etkilenen yerlerden olan Eminönü'nde sular çekilirken esnaf iş yerlerine gelerek temizlik yaptı, kullanılabilir durumdaki mallarını aldı. Esnaf Mehmet Şirinakbaş 'Zararımız büyük hiç bir şeyimiz kalmadı.' dedi.

İstanbul'da dün kuvvetli yağışın en çok etkilediği yerlerden biri Eminönü'nü oldu. Alt geçitler su altında kaldı, iş yerlerini su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları dün sular çekildi. Giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatılan yer altı çarşına gelen bazı esnaflar kendi imkanlarıyla dükkanlarını temizlemeye çalıştı, kullanılabilir durumdaki mallarını aldı. Belediyeye ait temizlik görevlileri de Eminönü'nde temizlik çalışmalarını sürdürdü.

"ZARARIMIZ BÜYÜK"

Sabah saatlerinde çok sayıda esnaf gelerek dükkanlarını kontrol etti. Temizlik yaptı. İş yerinin önüne gelen ve yer altı çarşısının bir anda suyla dolduğunu söyleyen esnaf Emrah Kandemir , "Büyük bir maddi zararımız var. 10 dakikada oldu. Herkes dışarı çıktı. Bugün kapalı kalacak kimse içeriye giremeyecek. Belediye gelip bakacak. Kimin ne zararı var kontrol edecek" dedi.
Bir başka esnaf Mehmet Şirinakbaş ise, "Normal de deniz tarafından gelmezdi dün oradan da su geldi. Birden bastı. Bizde kaçmak zorunda kaldık, mallar her şey ortada kaldı. Zararımız büyük hiç bir şeyimiz kalmadı. Kendi imkanlarımızla temizliğe başladık ama elektriklerimiz de yok. Bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Eminönü su baskını

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