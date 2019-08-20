Eminönü'nde yağıştan etkilenen esnafa 100 bin TL'lik kredi!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yağışların en fazla etkili olduğu Eminönü'nde incelemelerde bulunarak esnafla bir araya geldi.

3 YIL ÖDEMELİ KREDİ MÜJDESİ!



Yaptığı incelemelerin ardından açıklama yapan Vali Yerlikaya yaptığı şunları söyledi:

"Cumartesi günü burada olan su baskını ile ilgili dün yapmış olduğumuz hazırlıklarla ilgili ziyarete geldik. Geçmiş olsun diyoruz vatandaşlarımıza, esnaflarımıza. Allah tekrarından uzak etsin diyoruz. Hem büyükşehir hem Fatih ilçe belediyemiz diğer kurumlar neler yapabileceğimizi değerlendirdik ve neler yapabileceğimizi kendileriyle paylaştık. Sayın Bakanımız Mustafa Varank ile dünkü yapmış olduğumuz görüşmeden sonra bir yıl ödemesiz, 3 yıl ödemeli, 100 bin liralık kredinin müjdesini verdik. Müracaatlarının nasıl yapılacağını kendileriyle paylaştık. Yine onlara destek olması açısından bir kira yardımı ile ilgili de bir değerlendirmemiz oldu. Onu da paylaştık.

'TEMENNİMİZ AYNI SIKINTININ BİR DAHA YAŞANMAMASI'



Bundan sonra aynı sıkıntının tekrar yaşanmamasıyla ilgili başta büyükşehir, Fatih ilçe belediyemiz kurumlarımız hep beraber alınacak önlemlerle ilgili onlardan da değerlendirme aldık. Temennimiz şu, aynı sıkıntı bir daha İstanbul'da yaşanmasın. Yağış, sağanak, kar olacak bunlar bizim dışımızda olan şeyler ama insan olarak bunlarla ilgili tedbirleri alıp, zamanında İstanbul'da bütün risk olan yerlere, orada bulunan evsel ya da iş yeri ile ilgili vatandaşlarımıza süratle haberdar etmeyle ilgili gereken çalışmalarımızı yaptığımızı ve bundan sonra da iletişimimizin daha kuvvetli olacağını ilettik."

Kaynak: DHA

