Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili yeni gelişme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten Eminönü’ndeki balıkçıların 1 Kasım’da tekneleri boşaltmasını iş yeri sahiplerine tebliğ etmişti. İBB’nin bu kararının ardından teknelerdeki balıkçılar, İBB’ye karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmıştı.

BALIKÇILAR MAHKEMEYE BAŞVURDU



Balıkçı esnafının talebi doğrultusunda mahkeme, idarenin savunması alınana kadar yürütmenin durdurulması kararı vermişti. İdare mahkemesi İBB’nin davaya gerekli belgeleri sunmasının ardından yürütmenin durdurulması kararını kaldırılmış ve 1 nolu ile 3 nolu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedilmişti.

YENİ DAVA AÇILMIŞTI



İdare mahkemesinde açılan davanın reddinden sonra 3 nolu balıkçının avukatları kira sözleşmesinin devamına ilişkin İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yeni bir dava açmış ve tahliyenin durdurulmasına dair ihtiyati tedbir kararı almıştı. 3 nolu balıkçı teknesinin açtığı yeni davaya ve ihtiyati tedbir kararına İBB avukatları itiraz etmişti.