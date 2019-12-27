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  4. Eminönü’ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar! Tüm balıkçılar tahliye olacak

Eminönü’ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar! Tüm balıkçılar tahliye olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 17:02 | Son Güncelleme

Eminönü’ndeki tarihi balıkçıların tahliyesine ilişkin 2 nolu tarihi balıkçının dava talebi reddedildi. Kararın ardından tüm balıkçı teknelerine tahliye yolu açıldı.

Eminönü’ndeki tarihi balıkçılara ilişkin yeni karar! Tüm balıkçılar tahliye olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sözleşmeleri biten Eminönü’ndeki balıkçıların 1 Kasım’da tekneleri boşaltmasını iş yeri sahiplerine tebliğ etmişti. İBB’nin bu kararının ardından teknelerdeki balıkçılar, İBB’ye karşı tahliyeyi durdurmaya yönelik talepte bulunarak ayrı ayrı davalar açmıştı. Balıkçı esnafının talebi doğrultusunda mahkeme, idarenin savunması alınana kadar yürütmenin durdurulması kararı vermişti. İdare mahkemesi İBB’nin davaya gerekli belgeleri sunmasının ardından yürütmenin durdurulması kararını kaldırılmış ve 1 nolu ile 3 nolu balıkçı teknelerinin açmış oldukları davalar reddedilmişti.
İdare Mahkemesinin davayı reddetmesinin ardından 3 nolu balıkçının avukatları kira sözleşmesinin devamına ilişkin İstanbul 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yeni dava açmış ve ihtiyadi tedbir kararı aldırılmıştı ancak mahkeme, ara celse açarak İBB avukatlarının itirazını kabul etmiş ve ihtiyadı tedbir kararını kaldırmıştı.

1 ve 3 nolu balıkçıların ihtiyadi tedbir kararının kaldırılmasının ardından tahliye işlemlerine geçilmesi beklenirken, 2 nolu balıkçının başlattığı dava sürecinde de karara varıldı.

TALEP REDDEDİLDİ

İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 3 nolu balıkçının avukatlarının dava talebini reddetti.

BALIKÇILARIN TÜMÜNE TAHLİYE BAŞLATILACAK

Mahkemenin bu kararının ardından, İBB’nin avukatlarının Fatih Kaymakamlığı’na yürütmenin durdurulması ya da ihtiyati tedbir kararının olmadığını bildireceği ve Eminönü’nde bulunan balıkçıların tümüne tahliye işlemlerinin başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
tarihi balıkçılar Eminönü

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Herşey çok güzel oluyor bu vebal ekreme oy verenlerin
yıllardır aynı firmalar ihaleye girip ucuza kapattılar.birazda başkaları işletsin.
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