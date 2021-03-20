Eminönü ve çevresindeki yoğunluk havadan görüntülendi

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı üçüncü cumartesi günü, Eminönü'ndeki yoğunluk öğle saatlerinden itibaren başladı. Bölgedeki otoparklarda yer kalmazken, Eminönü meydanı ve çevresinde yoğunluk oluştu. Feribot iskelesi önünde zaman zaman kuyruklar oluşurken gemiler gün boyu karşılıklı araç ve yolcu taşıdı. Karaköy Meydanı'nda gün boyu araç ve yaya yoğunluğu oluştu. Sürücüler, Karaköy meydanında dakikalarca araçlarının içinde beklemek zorunda kaldı. Galata Köprüsü'nde de gün boyu yaya ve araç trafiği vardı. Köprüde, Taksim istikametine trafik zaman zaman durdu. Galata Köprüsü her cumartesi olduğu gibi balık tutanlarla doldu.

(DHA)

