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Eminönü yeraltı çarşısı savaş alanına döndü... Canlarını zor kurtardılar! Korku dolu anlar kamerada

13.09.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te bulunan Eminönü yeraltı çarşısında aynı dükkana talip olan iki esnaf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi yaralanırken, olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tarafların birbirine saldırdığı ve çevredeki vatandaşların canını zor kurtardığı çatışma anları güvenlik kameralarına yansıdı. İşte olayın detayları...

Dehşete düşüren olay, geçen Perşembe günü saat 01.20'de Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda meydana geldi. Çarşı içerisinde iş yeri olan Mehmet Aktaş, devredilecek bir dükkanı daha satın almak istedi. Ancak Aktaş'ın almak istediği dükkanı önceden tanıdığı ve aile dostu oldukları Tacettin Gören satın aldı. Aktaş ve Gören arasında bu sebepten husumet başladı.

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Aktaş ve Gören arasındaki husumet devam ederken taraflar perşembe günü yeniden tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf, yanlarına yakınlarını da alarak iş yerlerine geldi. İki grup burada yeniden tartışmaya başladı. Tartışma bu sefer silahlı, sopalı kavgaya dönüştü.

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KAVGADA 7 KİŞİ YARALANDI

Taraflar birbirine kurşun yağdırıp sopalarla saldırırken, o esnada çarşıda alışveriş yapanlar büyük panik yaşadı. Olayda, Mehmet Tektaş, Mehmet Avcı, Emrah Şaşmaz, Mehmet Ali Duru, Hayrettin Eniyi, Tacettin Gören ile o sırada yoldan geçen Aymen Ahmet Saeed Al Nidawi vücutlarının farklı yerlerinden yaralandı. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edilirken polis, olaya karışan şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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OLAYA KARIŞAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda olaya karıştıkları tespit edilen Abdullah Kurtoğlu, Abdulmuttalip Gmren ve Tevfik Gören isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2'si ruhsatlı 3 adet tabanca ile 50 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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O ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 2 grubun birbirine saldırdığı, bir kişinin belinden sopa çıkardığı ve silahla yaralanan 2 kişinin yere yığıldığı anlar ile çevredekilerin panikle kaçıştığı anlar yer aldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Eminönü Silahlı çatışma
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