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Eminönü'de bayram renkli görüntülere sahne oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 12:09 | Son Güncelleme

KURBAN  Bayramı'nı İstanbul'da geçirmeyi tercih edenlerin durağı bu bayram da Eminönü oldu.

Eminönü'de bayram renkli görüntülere sahne oldu

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) KURBAN Bayramı'nı İstanbul'da geçirmeyi tercih edenlerin durağı bu bayram da Eminönü oldu. Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular balık tuttu, boğaz turu yaptı, manzarayı seyretti. Halay çeken bile vardı. Eminönü'nde bayram yoğunluğu renkli görüntüler oluşturdu.
Bayramın üçüncü ve dördüncü günü Eminönü Sahili, Yeni Cami Meydanı, Galata Köprüsü ve şehir hatları vapurlarında adeta insan seli yaşandı. Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular, İstanbul'un güzelliklerinin tadını doyasıya çıkardı. Galata Köprüsü'nde balık tutan da vardı, sahilde balık ekmek yiyen de. Kimileri vapur ve teknelerle Boğaz turu yaparken, şehir hatları vapurlarının tıklım tıklım dolu olduğu görüldü. Galata Köprüsü'nde bir grup genç halay çekti. Gün batımı ile ortaya çıkan muhteşem manzara da eklenince, vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti.

(FOTOĞRAF)

Eminönü'de bayram renkli görüntülere sahne olduEminönü'de bayram renkli görüntülere sahne olduEminönü'de bayram renkli görüntülere sahne olduEminönü'de bayram renkli görüntülere sahne oldu

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