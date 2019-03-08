Eminönü’nde aracın denize uçma anı kamerada

Eminönü’nde arabalı vapur iskelesinde aracın denize uçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Eminönü arabalı vapur iskelesinde meydana geldi.

Arabalı vapur iskelesine gelen bir otomobil, bir anda direksiyonu sağa kırarak denize uçtu. Çevredekiler denize atlayarak batmak üzere olan araçtaki bir çocuğu ve sürücüyü kurtardı. Denizden çıkarılan 1’i çocuk iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Vapur iskelesinde yaşanan kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iskeleye gelen otomobil, hızla denize uçuyor.

