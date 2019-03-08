HABER

Eminönü’nde aracın denize uçma anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 14:51 | Son Güncelleme

Eminönü’nde arabalı vapur iskelesinde aracın denize uçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Eminönü arabalı vapur iskelesinde meydana geldi.Arabalı vapur iskelesine gelen bir otomobil, bir anda direksiyonu sağa kırarak denize uçtu.

Eminönü’nde arabalı vapur iskelesinde aracın denize uçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Eminönü arabalı vapur iskelesinde meydana geldi.
Arabalı vapur iskelesine gelen bir otomobil, bir anda direksiyonu sağa kırarak denize uçtu. Çevredekiler denize atlayarak batmak üzere olan araçtaki bir çocuğu ve sürücüyü kurtardı. Denizden çıkarılan 1’i çocuk iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Vapur iskelesinde yaşanan kaza, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iskeleye gelen otomobil, hızla denize uçuyor.

PARTNERHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuşHer evde bulunuyor! Bakın nasıl üretiliyormuş
Fabrikada iş kazasında yaralanan işçi hayata tutunamadıFabrikada iş kazasında yaralanan işçi hayata tutunamadı
Korumaya alınan mezarlıkta tutanakla geçici definKorumaya alınan mezarlıkta tutanakla geçici defin
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca...

Polisleri 'cenazemiz var' diye kandırmaya çalışınca...

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Yıldız isim Milli Takım'ı bıraktığını açıkladı

Litresi 150 bardağı 30 lira

Litresi 150 bardağı 30 lira

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.