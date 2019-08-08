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Eminönü'nde balıkçıda darp

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 00:28 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: - "Bölge ekibimiz olay yerine 16.57'de ulaşmış, insan kalabalığından ve yürüme mesafesinden dolayı ekip memurları yaralı şahısla ihbarı aldıkları andan yaklaşık 5-6 dakika sonra mülaki olmuşlardır"

İSTANBUL (AA) - Eminönü'nde balıkçıda bir kişinin darbedilmesine ilişkin, polis ekiplerinin ihbarı aldıktan 3 dakika sonra olay yerine ulaştığı, insan kalabalığı ve yürüme mesafesi nedeniyle de ihbarı aldıkları andan 5-6 dakika sonra yaralı kişiyle görüştüğü bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 4 Nisan Pazar günü Eminönü Mahallesi Rüstempaşa Caddesi'ndeki balıkçıda yaşanan darp konusuyla alakalı sosyal medyada yer alan konunun ilk ihbarının komuta merkezine saat 16.54'te "Çalışanlar ağabeyime sopayla vurdular." şeklinde devam eden bir kavga olarak değil, "darba uğramış bir vatandaş" konusu olarak geldiği belirtildi.

Açıklamada, bölge ekibinin olay yerine saat 16.57'de ulaştığı, insan kalabalığından ve yürüme mesafesinden dolayı ekip memurlarının yaralı şahısla ihbarı aldıkları andan yaklaşık 5-6 dakika sonra mülaki oldukları aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ekip memurları yaralı şahısla mülaki olduklarında şahsın kafasından yaralandığını görmüş ve telsiz marifetiyle yaralı şahıs olduğunu 112 ekiplerinin acele etmesi konusunda uyarılmasını merkeze bildirmiştir. Yaralı şahsa olayı kimlerin yaptığı sorulduğunda yaralı şahıs, şu an yapanları gösteremeyeceğini, önce hastaneye gitmek istediğini belirtmiştir. Şahsın yanındaki aile bireylerine kimlerin yaptığı sorulmuş, onlar da şimdi söyleyemeyeceklerini, şahısların şu an orada olmadığını, daha sonra şikayetçi olacaklarını belirtmişlerdir. 112 ekiplerinin ivedi gelmesi için ekip memuru konu ile alakalı kendi cep telefonu ile 112'yi aramış, akabinde 112 ekipleri gelmiş ve şahsa ilk müdahaleyi yapıp Cerrahpaşa Hastanesi'ne götüreceklerini beyan etmişlerdir. Diğer aile fertleri de kendi araçları ile gideceklerini, hastanedeki işlerinden sonra şikayetçi olacaklarını ifade etmiş, ekip memuru da bu konuda nasıl yol izlemeleri yönünde bilgi verdikten sonra devam eden bir konu olmadığını, şahısların daha sonra şikayetçi olmak istediklerini komuta merkezimize bildirdikten sonra olay yerinden ayrılmıştır."

Açıklamada, olayla ilgili müracaatın ardından 8 kişinin yakalandığı ve savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı kaydedildi.

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balıkçı Eminönü

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