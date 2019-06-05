HABER

EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM İZDİHAMI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 18:40 | Son Güncelleme

  Uğur CAN - Cemil ÖZDEMİR - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA Bayramın 2'inci gününde Eminönü'nde izdiham yaşandı.

Uğur CAN - Cemil ÖZDEMİR - Zeki GÜNAL / İstanbul DHA
Bayramın 2'inci gününde Eminönü'nde izdiham yaşandı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar taştı.
Bayramın ilk günü evlerinde ve yakınlarıyla bayramlaşarak geçiren İstanbullular 2'inci gününde kendilerini dışarı attı. İstanbulluların ziyaretlerinde tercih ettikleri yerlerden biri olan Eminönü'nde izdiham yaşandı. İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü iskelesi doldu taştı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar ulaştı. Araçların arasından geçenleri ile sürücüler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.
İstanbullulardan Adalar'ı tercih edenler de fazlaydı. Ada vapurları da dolup taşarken Büyükada'da oldukça kalabalık bir gün geçirdi.

Görüntü Dökümü:
--------------
-Havadan izdiham görünüleri
-Eminönü'ndeki izdihamdan görüntüler
-Tramvay istasyonundaki kalabalık
-Vapur iskelesindeki kalabalık
-Vapurlardaki kalabalık
-Ada vapuru
-Büyük Ada'dan kalabalık görüntüler
Detaylar

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Kore Gazisi, bayram ziyaretinde helallik istedikten sonra hayatını kaybettiKore Gazisi, bayram ziyaretinde helallik istedikten sonra hayatını kaybetti
Pompalı tüfek dehşeti! Evini bastığı çifte kurşun yağdırdıPompalı tüfek dehşeti! Evini bastığı çifte kurşun yağdırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Merih Demiral dünya devinde!

Merih Demiral dünya devinde!

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evini bastığı çifti pompalı tüfekle vurdu

Pompalı tüfek dehşeti! Evini bastığı çifte kurşun yağdırdı

Türkiye'nin, Kızıldeniz'i tehlike altında

Turizmin gözde mekanı büyük tehlike altında!

3 saatte 30 bin araç geçti! Yol kapatıldı

3 saatte 30 bin araç geçti! Yol kapatıldı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.