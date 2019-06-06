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Eminönü'nde bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 16:28 | Son Güncelleme

BAYRAMIN 3'üncü gününde de Eminönü'nde yoğunluk yaşandı.

Haber : Zeki GÜNAL / İstanbul (DHA) - BAYRAMIN 3'üncü gününde de Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar taştı. İstanbullular bayramın son günün de de kendilerini dışarı attı. İstanbulluların ziyaretlerinde tercih ettikleri yerlerden biri olan Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü iskelesi doldu taştı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu kalabalığı caddeye kadar ulaştı.

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