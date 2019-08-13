EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU (Havadan görüntülerle)

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

Kurban Bayramı tatilini adalarda geçirmek isteyenler Eminönü İskelesi'nde yoğunluk oluşmasına neden oldu. Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenlerin tercihi adalar oldu. Vatandaşlar adalar vapuruna binebilmek için beklerken, iskelede uzun kuyruklar oluştu. İskele ve çevresinde oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntü

-Adalar iskelesinden yoğunluk

-Eminönü'nden görüntü

-Eminönü ve iskeleden görüntü

-Genel ve detaylar

