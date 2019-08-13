HABER

EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM YOĞUNLUĞU (Havadan görüntülerle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 15:26 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA Kurban Bayramı tatilini adalarda geçirmek isteyenler Eminönü İskelesi'nde yoğunluk oluşmasına neden oldu.

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA
Kurban Bayramı tatilini adalarda geçirmek isteyenler Eminönü İskelesi'nde yoğunluk oluşmasına neden oldu. Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenlerin tercihi adalar oldu. Vatandaşlar adalar vapuruna binebilmek için beklerken, iskelede uzun kuyruklar oluştu. İskele ve çevresinde oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Havadan görüntü
-Adalar iskelesinden yoğunluk
-Eminönü'nden görüntü
-Eminönü ve iskeleden görüntü
-Genel ve detaylar

Anadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldıAnadolu’nun 5 bin yıllık ilk şehir yapılanması ortaya çıkarıldı
Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdiSaniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi
Beykoz'da facianın eşiğinden dönüldü: Dev çınar ağacı binanın üzerine böyle devrildiBeykoz'da facianın eşiğinden dönüldü: Dev çınar ağacı binanın üzerine böyle devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ili ayağa kaldıran olay!

Bir ili ayağa kaldıran olay!

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

AK Parti'den Kaz Dağları ve Salda Gölü açıklaması

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Olay paylaşım! Tepki yağdı

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İlçeye girişler kapatıldı! Yoğunluk sürüyor...

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da tren traktöre çarptı! Görüntüler şoke etti

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Emniyet kemeri takan ailelere jandarmadan tatil hediyesi

Jandarmanın durdurduğu ailelere sürpriz

Düğün dönüşü kaza! İki genç kız hayatını kaybetti

Dilara ve Edanur'dan kahreden haber!

Sakarya'da denize giriş yasaklandı!

Flaş! Denize girişler yasaklandı

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

Çavuşoğlu hasat için bahçeye girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.