Eminönü'nde bir hanın çatısında yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Eminönü'nde bir hanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Cemil Birsel Caddesi Deveoğlu Yokuşu Sokak'ta bir hanın çatışında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahelesi sürerken, olay nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Yan binaya da sirayet eden yangının itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümesinin önlendiği bildirildi.

