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EMİNÖNÜ'NDE ÇOCUK DENİZE UÇAN ARAÇTAN BÖYLE KURTARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 20:26 | Son Güncelleme

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA Eminönü'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir araç denize uçtu.

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA
Eminönü'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir araç denize uçtu. Araçtaki 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı. Çocuğun gençler tarafından kurtarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, uçan araç henüz batmamışken, gençlerin suya atlayarak çocuğu aracın içinden çıkardığı görülüyor. Gençlerin çocuğu kurtarmasının ardından aracın suya battığı kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Cep telefonu kamerası
-Gençlerin suya atlayarak çocuğu kurtarması

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