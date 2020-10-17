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Eminönü’nde denizden erkek cesedi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 11:30 | Son Güncelleme

Eminönü’nde denizden 50 yaşlarında erkek cesedi çıkarıldı.

Eminönü’nde denizden 50 yaşlarında erkek cesedi çıkarıldı. Deniz polisinin cesedi çıkardığı anlar vapur iskelesinde bekleyen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Olay, Eminönü’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eminönü vapur iskelesinde bekleyen vatandaşlar denizde bir erkek cesedi olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Deniz polisi cesedi denizden çıkartarak Karaköy sahiline götürdü. 112 ekipleri yaptığı ilk incelemede 50 yaşlarındaki erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
Deniz polisinin cesedi denizden çıkardığı anlar ise vapur iskelesinde bekleyen vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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