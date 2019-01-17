Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) EMİNÖNÜ'nde aralarında tarihi nitelikte olanların da bulunduğu hanlardaki dükkanlara, pazar günleri "Görevliyiz, restorasyon yapacağız' diyerek giren ve dükkanlardan hırsızlık yaptıkları belirlenen biri kadın 9 kişilik hırsızlık çetesi polis tarafından gözaltına alındı. Kendilerini "Ayanlar" çetesi olarak isimlendiren şüphelilerle birlikte hırsızlıklarda kullandıkları murç, matkap tornavida gibi malzemelerin yanı sıra çaldıkları bazı eşyalar, bir pompalı tüfek ile bir tabanca ve 40 bin dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin şikayetçi olan 40 dükkan sahibinden yaklaşık 7 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin girdikleri bir handa 4 saat kalarak yaklaşık 1 milyon liralık hırsızlık yaptıkları öğrenildi. Yetkililer iş hanlarında kapıları kırılan ancak içerde kasa bulunmadığı için bir şey çalınmayan onlarca dükkan sahibinin şikayetçi olmadığını, şüphelilerin yüzlerce dükkana girdiğinin tespit edildiğini söyledi.

"RESTORASYONA GELDİK" DİYEREK SOYMUŞLAR

Eminönü bölgesinde tarihi hanlardaki dükkanlarda son aylarda yaşanan hırsızlıklar üzerine polis tarafından soruşturma açılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada, şüphelilerin hırsızlık için iş hanlarının kapalı olduğu pazar günleri çalıştığını belirledi. Ellerinde çanta ve matkaplarla hanlara gelen çevredekilere de "görevliyiz, restorasyon yapacağız" diyerek içeriye giren şüphelilerin tüm dükkanların kapılarını kırdıkları öğrenildi. İçinde kasa bulunmayan dükkanlara dokunmayan şüphelilerin diğer dükkanlarda buldukları kasaları açarak para ve ziynet eşyaları çaldıkları belirlendi. Hırsızlıklar sırasında güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin bazı dükkanlardan ise saat, imitasyon süs eşyaları gibi taşıyabildikleri eşyaları da aldıkları öğrenildi.