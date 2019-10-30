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Eminönü’nde İBB şirketi BELTUR eliyle balık- ekmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 13:26 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Eminönü'nde kayıklarda satılan balık ekmek nostaljisine son vermesinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Eminönü’nde İBB şirketi BELTUR eliyle balık- ekmek

Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Eminönü'nde kayıklarda satılan balık ekmek nostaljisine son vermesinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Eminönü'nde yapılacak geniş çaplı düzenlemeden sonra, gerek görülmesi durumunda İBB eliyle ekmek arası balık satılabilecek.
Eminönü’nde, kayıklarda pişirilerek satılan ekmek arası balık nostaljisine, İBB’nin 1 Kasım itibariyle son vermesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sadece İstanbulluların değil, Türkiye’nin dört bir tarafından İstanbul’a ziyarete gelenlerin ortak anısı olan, Eminönü’nde kayıklardan ekmek arası balık yemek tarihten silinmek üzere. İskeleler arasında satış yapan balık ekmek kayıkçıları uzun zaman önce kaldırılmıştı. Son 3 kayık Galata Köprüsü’nün Eyüp tarafına alınmıştı.
İBB yetkilileri, son kalan 3 balık ekmek kayıkçısının kaldırılmasını şöyle açıkladı:
"O kayıkçılarla 10 yıllığına bir sözleşme yapılmış. 2007’da yapılan sözleşmenin süresi 2017 yılında bitmiş. Ancak, zamanında tebligat yapılmadığı için iki yıldır kira sözleşmesi otomatik olarak uzamış. Şimdi Eminönü’nde bütüncül bir anlayışla yeni bir düzenleme yapılacak. Çok yoğun insan sirkülasyonunun olduğu bölgeyi, daha rahat kullanılabilir hale getirmek istiyoruz. İnsanların bölgedeki gezintisini kolaylaştırmak istiyoruz. Bunun için söz konusu balıkçılara da tebligat yapıldı. Çünkü sözleşme tarihi geçtiğinde kira otomatik olarak bir yıl uzuyor."
"Eminönü’nde ekmek arası balık yeme nostaljisini sona mı erdiriyorsunuz?" şeklindeki soruyu aynı yetkili şöyle yanıtladı:
"Henüz bir şeye karar verilmiş değil. Ancak gelecekte, bu nostaljiyi yaşatmaya gerek görülürse, İBB’nin şirketi BELTUR eliyle işletilmek üzere, sadece bir teknede balık ekmek satışı yapılabilir. Ancak henüz karar verilmiş bir konu değil."
Sözleşme süreleri dolduğu için kaldırılmak istenen kayıkçıların geçmişte bazı asayiş olaylarına da karıştığını da belirten yetkili, "Galata Köprüsü altında bulunan ve belediye tarafından kiraya verilen dükkanlarda balık pişirildiği, bu dükkan sahiplerinin İBB üzerinde baskı oluşturduğu" şeklindeki değerlendirme için "Kesinlikle öyle bir şey yok" dedi.

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