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Eminönü’nde ısınmak için kullanılan elektrikli soba yangın çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:35 | Son Güncelleme

Eminönü’de bir iş hanının çatı katında elektrikli ısıtıcıdan çıktığı öğretilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Eminönü’de bir iş hanının çatı katında elektrikli ısıtıcıdan çıktığı öğretilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çatıdan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları ise drone ile havadan görüntülendi.
Yangın, saat 12.30 sıralarında Fatih Demirtaş Mahallesi Kalem Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı iş hanının en üst katında bulunan kozmetik ürün imalatı yapan bir iş yerinde elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün kata yayıldı. Yangın nedeniyle binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası iş yerinde ve çatıda maddi hasar meydana geldi.

Çalışmalar havadan görüntülendi
İtfaiye ekiplerinin çatıdan yaptığı söndürme çalışmaları havadan görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptığı görülüyor.

Fatih Kaymakamlığı açıklama yaptı
Fatih İlçe Kaymakamlığı tarafından konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, “İtfaiyeden alınan bilgiye göre saat 12.30 civarı İlçemiz Tahtakale Mahallesi Kalem Sokakta yer alan bir çarşının 4. katında kozmetik malzemesi üreten bir iş yerinde ilk belirlemelere göre elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yaralı ve can kaybı yoktur” denildi.

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