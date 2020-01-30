Eminönü’nde kırtasiye malzemeleri satan 4 katlı bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreyi yoğun siyah dumanlar kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Emin\u00f6n\u00fc\u2019nde k\u0131rtasiye malzemeleri satan 4 katl\u0131 bir i\u015f yerinin deposunda yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Yang\u0131n nedeniyle \u00e7evreyi yo\u011fun siyah dumanlar kaplad\u0131. \u0130tfaiye ekipleri yang\u0131na m\u00fcdahale ediyor. \nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bademcik iltihab\u0131 savunmay\u0131 bozuyorPARTNER \u00dcnl\u00fc sunucudan olay yaratan payla\u015f\u0131m! Be\u011feni ya\u011fd\u0131Orgeneral G\u00fcler'den kritik g\u00f6r\u00fc\u015fme!
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