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Eminönün'de metrelerce "umut" kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 18:52 | Son Güncelleme

MİLLİ Piyango'nun yılbaşı özel çekilişine iki hafta kala vatandaşlar Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde bugün de uzun kuyruk oluşturdu.

Semih ÇALIŞKAN-Kubilay ÖZEV-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)-MİLLİ Piyango'nun yılbaşı özel çekilişine iki hafta kala vatandaşlar Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde bugün de uzun kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 40 dakika sırada bekleyen vatandaşlar, daha sonra gişeden biletlerini aldı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için bilet satışları devam ediyor. Bu yılki ikramiye 80 milyon lira. Tam bilet 80, yarım 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılıyor. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesinin önünde bugün de çok sayıda kişi bilet alabilmek için kuyruğa girdi. Yılbaşı özel çekilişine iki hafta kala farklı kentlerden ve İstanbul'un farklı ilçelerinden Eminönü'ne gelen vatandaşlar öğleden sonra gişenin önünde yoğunluğa neden oldu.

"ÇOCUKLARA DAİRE ALIP, DÜNYA TURU YAPACAĞIM"

Milli Piyango bileti almak için sırada bekleyen Kemal Şanlı, "Emekliyiz, hayallerimiz var. Çıkarsa çocuklara birer tane daire alıp, dünya turu yapacağım. Umutla yaşıyoruz. Meşhur olmuş bir Nimet abla. Nerelerden kalkıp buraya geliyoruz. Ben Bahçelievler'den geldim. Şehir dışından gelenler bile var" şeklinde konuştu.

"ÇOK BÜYÜK HAYALLERİM VAR"

Ataşehir'den bilet almak için Eminönü'ne gelen Hülya Işın, "Hayalim çok. Çok büyük hayallerim var. En önemlisi ev. Önceliğim ev olacak. Ev aldıktan sonra işyeri açmayı düşünüyorum. Sonra çocuk yetiştirme yurduna yardımda bulunmayı düşünüyorum. Ben bilet almak için Ataşehir'den geldim. İki tane çeyrek bilet alacağım. İşyerinden arkadaşlarım da sipariş verdi. Onlar için de alacağım. Çekiliş günü İstanbul'da ailemle olacağım. Bilet bana çıkarsa buraya tabii ki geleceğim" ifadelerini kullandı.

"İKİ TANE YARIM BİLET ALACAĞIM"

Manisa'dan İstanbul'a gelen ve gişeden bilet alan Şahinda Akyürek, "İki tane yarım bilet alacağım. Hayalim yakınlarıma yardım etmek. Yılbaşı çekilişinin yapılacağı gün Manisa'da olacağım. Oğlum burada yaşıyor. Bilet çıkarsa gelirim" diye konuştu.

"İNŞALLAH BU SENE BİZE ÇIKAR"

Gişeden ilk kez bilet aldığını ifade eden Fahri Oktay, "Yılın şanslısı olmak istiyoruz. İnşallah bu sene bize çıkar. İlk defa gelip Nimet abladan bilet alıyorum. Bu sırayı da göze alarak sıraya girdim. 25 dakikadır sırada bekliyorum" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR ORTALAMA 40 DAKİKA SIRADA BEKLİYOR

Büyük ikramiye için çekilişe iki hafta kala vatandaşlar ortalama 40 dakika sırada bekledikten sonra gişeye ulaşıyor. Altı tane çeyrek bilet aldığını ifade eden Sümeyra Gök, "Çeyrek bilet aldım. Fazla alıp şansımı daha çok denemek istedim. Ben sağlık çalışanıyım. Hayalim de kendi mesleğimle ilgili bir yer açma planım var. Para çıkarsa yurt dışında yaşamayı planlıyorum" dedi.

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