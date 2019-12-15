Eminönün'de metrelerce "umut" kuyruğu

Semih ÇALIŞKAN-Kubilay ÖZEV-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL,(DHA)-MİLLİ Piyango'nun yılbaşı özel çekilişine iki hafta kala vatandaşlar Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde bugün de uzun kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 40 dakika sırada bekleyen vatandaşlar, daha sonra gişeden biletlerini aldı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için bilet satışları devam ediyor. Bu yılki ikramiye 80 milyon lira. Tam bilet 80, yarım 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılıyor. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesinin önünde bugün de çok sayıda kişi bilet alabilmek için kuyruğa girdi. Yılbaşı özel çekilişine iki hafta kala farklı kentlerden ve İstanbul'un farklı ilçelerinden Eminönü'ne gelen vatandaşlar öğleden sonra gişenin önünde yoğunluğa neden oldu.

"ÇOCUKLARA DAİRE ALIP, DÜNYA TURU YAPACAĞIM"

Milli Piyango bileti almak için sırada bekleyen Kemal Şanlı, "Emekliyiz, hayallerimiz var. Çıkarsa çocuklara birer tane daire alıp, dünya turu yapacağım. Umutla yaşıyoruz. Meşhur olmuş bir Nimet abla. Nerelerden kalkıp buraya geliyoruz. Ben Bahçelievler'den geldim. Şehir dışından gelenler bile var" şeklinde konuştu.