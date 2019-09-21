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EMİNÖNÜ'NDE OTELDE YANGIN (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 07:36 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Eminönü'nde 4 katlı bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Eminönü'nde 4 katlı bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir otelin mutfak bölümünde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otel müşterileri tahliye edilirken itfaiye araçları nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.

Görüntü dökümü:
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-Otelden görüntü
-Müşterilerin dışarı çıkması
-Tramvay yolundan görüntü
-Genel ve detaylar

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