HABER

Eminönü'nde otelde yangın paniği - 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 09:32 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - EMİNÖNÜ'nde 4 katlı bir otelde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - EMİNÖNÜ'nde 4 katlı bir otelde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Yangın, Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir otelin mutfak bölümünde saat 07.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otel müşterileri tahliye edilirken itfaiye araçları nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Yangını söndürmeye çalışırken yaralanan iki otel personeli de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken otelde inceleme devam ediyor.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Gümüşhane’de son bir haftada 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandıGümüşhane’de son bir haftada 5 kişi ceviz ağacından düşerek ağır yaralandı
91 yaşındaki kadını dövüp öldü diye bıraktı!91 yaşındaki kadını dövüp öldü diye bıraktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...

Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Haluk Levent'ten Neslican paylaşımı! "Ünlü olmaktan utanacağım..."

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dehşet! 91 yaşındaki kadını ziynet eşyası için dövüp öldü diye bıraktı

91 yaşındaki kadını dövüp öldü diye bıraktı!

Son dakika: Eminönü'nde otel yangını! Tramvay seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...

Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Acı olay! Taksi ile kamyon çarpıştı, dede ve torunu öldü

Acı olay! Taksi ile kamyon çarpıştı, dede ve torunu öldü

Dört katlı apartmanın altından çıktı! Osmanlı döneminden kalma

Dört katlı apartmanın altından çıktı! Osmanlı döneminden kalma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.