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Eminönü'nde polis ile şüpheli arasında arbede: 1 polis yaralandı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 15:16 | Son Güncelleme

 Eminönü'nde şüpheli bir kişi, polisin silahını almaya çalıştı.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) Eminönü'nde şüpheli bir kişi, polisin silahını almaya çalıştı. Polisle bu kişi arasında arbede yaşandı. Bu sırada silahın ateş alması sonucu polis yaralandı.

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