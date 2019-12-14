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EMİNÖNÜ'NDE UMUT KUYRUĞU (3) (aktüel)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 17:57 | Son Güncelleme

MİLLİ Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi giderek büyüyor.

Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL-Yüksel KOÇ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL(DHA) - MİLLİ Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi giderek büyüyor. Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde bu hafta sonunda da onlarca metrelik kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için bekledi.

Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişeye akın etti. Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Onlarca metre uzunluğundaki kuyruğun, Eminönü'ndeki kalabalığının hareket edebilmesi için özel güvenlik görevlileri tarafından kuyrukta bazı koridorlar açıldı. Eminönü'ne alışveriş için gelenler açılan bu koridorlardan geçerek meydanı aşabildiler. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.

Yılbaşına zengin girmek umuduyla her sene Kayseri'den gelerek bilet aldığını söyleyen bir vatandaş, daha önce 200 bilet aldığını, bu yıl da 50 bilet aldığını söyledi. 4 Çocuğu ile kuyruğa giren bir kadında 7 bilet aldığını söyleyerek, "Çocuğumun şansı için çektim. İnşallah çıkar, babası 6 aydır cezaevinde. İlk işim onu çıkarmak" dedi.

Bir başka kadın ise, "Her yılbaşında alıyoruz. Çok bir beklentim yok" dedi.

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