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Eminönü’nde Uzun Milli Piyango Bileti Kuyruğu

31.12.2020 13:46 | Son Güncelleme:
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Eminönü’nde Uzun Milli Piyango Bileti Kuyruğu

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’ne saatler kala bilet almak isteyenler, Eminönü'ndeki bilet gişeleri önünde uzun bir kuyruk oluşturdu.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’ne saatler kala bilet almak isteyenler, Eminönü'ndeki bilet gişeleri önünde uzun bir kuyruk oluşturdu.

Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL'nin, sahibini bulacağı özel yılbaşı çekilişinde, hayallerini gerçekleştirmek isteyen onlarca insan, bilet alabilmek için saatlerce sırada bekledi.

“Kızıma düğün yapmak istiyorum”

İki saate yakın kuyrukta beklediğini söyleyen Muazzez Arslan, büyük ikramiyenin kendisine çıkması durumunda nişanlı olan kızına, güzel bir düğün yapmak istediğini söyledi. Arslan, “Kızımın adına iki bilet aldım. Umut fakirin ekmeğidir. Her sene deniyorum, her sene çıkıyor mu, hayır. Herkesin bir beklentisi var. Çıkarsa çok iyi olur ama çıkmazsa da dünyanın sonu değil. Nasıl geldiysek öyle gideceğiz” dedi.

“Hayalim ev sahibi olmak”

Kuyrukta yarım saati aşkın süredir beklediğini söyleyen Hülya Uğur, hayalinin bir ev almak olduğunu belirtti. Uğur “Herkesin aynı şekilde hayalleri var ama gerçekleşir mi bilmiyorum. Öncelikle bu salgın gitsin, para son planda kalır ama parasız da hayat olmuyor” diye konuştu.

“Hayallerimi satın almaya geldim” ifadelerini kullanan Murat Nalbant, ikramiyenin kendisine çıkması durumunda güzel şeyler yapmayı planladığını söyledi.

“16 çeyrek bilet aldım, kazanırsam iş kurmak istiyorum”

Bir giyim mağazasında tezgahtar olarak çalışan Ferit Uzun, yılbaşı büyük ikramiyesinin kendisine çıkması halinde giyim mağaza zinciri kurmak istediğini belirtti. Uzun “16 tane çeyrek bilet aldım. Her sene şansımızı deniyoruz. Bu sene güveniyorum, belki bana çıkabilir. Eğer kazanırsam büyük bir mağaza zinciri kurmayı düşünüyorum” dedi.

“Milli piyango özelleştikten sonra satışlarımız düştü”

Milli Piyango İdaresi özelleştikten sonra bilet satışlarında azalma olduğunu kaydeden 40 yıllık seyyar biletçi Ayhan Aslan, şunları söyledi: “Halkın güvencesi yok, kimse almıyor. Devlette olsa alacaktım ama şimdi almayacağım diyor. Eskiden sattığımız biletin dörtte birini satamıyoruz.”

“Kuyrukta beklemeye gerek yok, şansın varsa her yerde seni bulur”

Bir başka bilet satıcısı İbrahim Ünlü’yse satışlardan memnun olduğunu ancak insanların uzun kuyruklarda bekleyerek bilet almasına anlam veremediğini söyledi. Ünlü “Geçen seneki büyük ikramiyelerden birisi Kadıköy diğeri de Beyoğlu’ndaki seyyar biletçilerden alınan biletlere çıktı. Şansın varsa seni her yerde bulur” diye konuştu.

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