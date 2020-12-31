Eminönü’nde Uzun Milli Piyango Bileti Kuyruğu

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’ne saatler kala bilet almak isteyenler, Eminönü'ndeki bilet gişeleri önünde uzun bir kuyruk oluşturdu.

Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL'nin, sahibini bulacağı özel yılbaşı çekilişinde, hayallerini gerçekleştirmek isteyen onlarca insan, bilet alabilmek için saatlerce sırada bekledi.

“Kızıma düğün yapmak istiyorum”

İki saate yakın kuyrukta beklediğini söyleyen Muazzez Arslan, büyük ikramiyenin kendisine çıkması durumunda nişanlı olan kızına, güzel bir düğün yapmak istediğini söyledi. Arslan, “Kızımın adına iki bilet aldım. Umut fakirin ekmeğidir. Her sene deniyorum, her sene çıkıyor mu, hayır. Herkesin bir beklentisi var. Çıkarsa çok iyi olur ama çıkmazsa da dünyanın sonu değil. Nasıl geldiysek öyle gideceğiz” dedi.

“Hayalim ev sahibi olmak”

Kuyrukta yarım saati aşkın süredir beklediğini söyleyen Hülya Uğur, hayalinin bir ev almak olduğunu belirtti. Uğur “Herkesin aynı şekilde hayalleri var ama gerçekleşir mi bilmiyorum. Öncelikle bu salgın gitsin, para son planda kalır ama parasız da hayat olmuyor” diye konuştu.