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Eminönü'nde vapur izdihamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 22:52 | Son Güncelleme

BAYRAM'ın 2'inci gününde Eminönü Vapur iskelesinde izdiham yaşandı.

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)-BAYRAM'ın 2'inci gününde Eminönü Vapur iskelesinde izdiham yaşandı. Akşam saatlerinde, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na vapurla geçenlerin fazlalığı nedeniyle deniz ulaşımının merkezi konumundaki Eminönü İskelesi doldu taştı. Caddeye kadar taşan vapur kalabalığı geç saatlere kadar sürdü.

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Eminönü'nde vapur izdihamıEminönü'nde vapur izdihamı
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