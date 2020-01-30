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Eminönü'nde yangın paniği  (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 13:25 | Son Güncelleme

EMİNÖNÜ'nde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Zeki GÜNAL- Gülseli KENARLI-Ersan SAN /İSTANBUL (DHA)- EMİNÖNÜ'nde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Eminönü Tahtakale'de Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kırtasiye ve hediyelik eşyaların deposu olarak kullanılan dairede saat 12.30 sıralarında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen alev ve dumanlar Tarihi Yarımada'nın birçok noktasında görüntülendi. Alev alev yanan binaya itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında, duman tahliye çalışmaları devam ediyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

(FOTOĞRAF)

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