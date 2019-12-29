Eminönü’nde yılbaşı hareketliliği

Elif YAVUZ-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) EMİNÖNÜ'nde yılbaşı hareketliliği hız kazandı. Yeni yıla iki gün kala kutlamalar için vatandaşlar hediyelik eşya, yılbaşı süsü ve kuruyemiş alışverişleri yapıyor. Eminönü esnafı ise yeni yıl hareketliliğinden memnun olduğunu belirtiyor.

Kuruyemiş satıcısı Hasan Öner, "Soğuk havaya rağmen yılbaşı hareketliliği var. İşler iyi. İnsanlar gelip yılbaşı için alışverişini yapıyor. Herkes sofrası zengin olsun ister. Taze kuruyemiş almak istiyor. Geçen seneye oranlar fiyatlarda artış var. Biraz yüksek geliyor vatandaşlara. 40 lira ile 58 lira arasında karışık çerezler var. Son günlerde hareketlilik artıyor” dedi.

“KARIŞIK KURUYEMİŞ 25 LİRA İLE 58 LİRA ARASINDA”

Bir başka kuruyemiş satıcısı İbrahim Tektaş ise karışık kuruyemiş fiyatının 25 lira ile 58 lira arasında değiştiğini söyledi. Tektaş, “Yılbaşında en çok çerez, fındık, fıstık, çekirdek tercih ediliyor. Karışık kuruyemişlerde leblebili çeşitler 25-35 lira arasında, lüks karışık kuruyemişlerde kilogram fiyatı ise 58 lira” diye konuştu.