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  4. Eminönü’nde yılbaşı hareketliliği

Eminönü’nde yılbaşı hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 16:16 | Son Güncelleme

EMİNÖNÜ'nde yılbaşı hareketliliği hız kazandı.

Elif YAVUZ-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) EMİNÖNÜ'nde yılbaşı hareketliliği hız kazandı. Yeni yıla iki gün kala kutlamalar için vatandaşlar hediyelik eşya, yılbaşı süsü ve kuruyemiş alışverişleri yapıyor. Eminönü esnafı ise yeni yıl hareketliliğinden memnun olduğunu belirtiyor.

Kuruyemiş satıcısı Hasan Öner, "Soğuk havaya rağmen yılbaşı hareketliliği var. İşler iyi. İnsanlar gelip yılbaşı için alışverişini yapıyor. Herkes sofrası zengin olsun ister. Taze kuruyemiş almak istiyor. Geçen seneye oranlar fiyatlarda artış var. Biraz yüksek geliyor vatandaşlara. 40 lira ile 58 lira arasında karışık çerezler var. Son günlerde hareketlilik artıyor” dedi.

“KARIŞIK KURUYEMİŞ 25 LİRA İLE 58 LİRA ARASINDA”

Bir başka kuruyemiş satıcısı İbrahim Tektaş ise karışık kuruyemiş fiyatının 25 lira ile 58 lira arasında değiştiğini söyledi. Tektaş, “Yılbaşında en çok çerez, fındık, fıstık, çekirdek tercih ediliyor. Karışık kuruyemişlerde leblebili çeşitler 25-35 lira arasında, lüks karışık kuruyemişlerde kilogram fiyatı ise 58 lira” diye konuştu.

Yılbaşı alışverişi için Eminönü’ne gelen Pınar Biçer "Eşimle başbaşa kutlayacağız. Gram gram 5'er 10'ar liralık alışveriş yapıyoruz. Fiyatlar biraz pahalı. Birkaç yıl öncesine göre iki uç katına çıktı. Aldıklarımız 50 lira tutacak. Bunun meyvesi, yemeği, içeceği derken bütçeyi aşacağız” dedi.

Aslan Yazıcılar da “Yılbaşı için alışveriş yapmaya geldik. Fındık, fıstık çerez alışverişi yaptık. Milli Piyango bileti de aldık. Fiyatlar biraz pahalı ama yine de alınabiliyor. Uzakta oturmamıza rağmen genellikle Eminönü’nü tercih ediyoruz” ifadelerini kulandı.

“YILBAŞI HEDİYELERİNDE EN ÇOK SATILAN ÜRÜN KAR KÜRESİ”

Eminönü’nde kuruyemiş ve yiyecek alışverişinin yanı sıra yılbaşı süsü ve hediyelik satışı da yapılıyor. Yılbaşı ağacı ve süsleri satan Begüm Akan satışların yoğun olduğunu belirterek, “Yılbaşı ürünleri satışı yapan mağazalarımız yoğun. Yılbaşı ürünleri hızla satılıyor. Bu dönemde ağaçlar, süsler, şapkalar daha çok tercih ediliyor. Burası Eminönü olduğu için fiyatlar da daha uygun” dedi.

Hediyelik eşya satışı yapan, Metin Başaran da “Yılbaşı hediyelerinde en çok satılan ürün kar küresi. 50-40 lira arasında değişiyor fiyatları. Yüzde 50 indirim yaptık. 5 liraya da 50 liraya da ürün satıyoruz. Yeter ki vatandaşlar alışveriş yapsın” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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