HABER

Eminönü'ndeki balıkçıda darp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 16:48 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, müştekilerin teşhis işlemi için Kocaeli'den İstanbul'a yola çıkmaları üzerine olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eminönü'nde bir kişinin balıkçıda darbedilmesine ilişkin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 8 şüpheli hakkında teşhis işlemleri için gözaltı kararı verdi.

Alınan bilgiye göre, 4 Nisan Pazar günü Eminönü Mahallesi Rüstempaşa Caddesi'ndeki balıkçıda yaşanan darp sonucu başından yaralanan Abdullah H.A, hastanedeki tedavisinin ardından emniyette ifade vererek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Müştekinin tedavisinin ardından Kocaeli'ne gitmesi ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının olay yerini görmemesi nedeniyle darp eylemini gerçekleştiren şüpheliler tespit edilemedi.

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başından yaralanan Abdullah H.A. ve olay yerinde bulunan diğer müştekilerin teşhis işlemi için Kocaeli'nden İstanbul'a doğru yola çıkması üzerine 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

Güzel yıldızın kıyafetleri dudak uçuklattı! Güzel yıldızın kıyafetleri dudak uçuklattı!
Esenyurt'ta yeni aldığı buzdolabı saniyeler içinde çalındıEsenyurt'ta yeni aldığı buzdolabı saniyeler içinde çalındı
Deprem Çardak Havalimanında da hasara yol açtıDeprem Çardak Havalimanında da hasara yol açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp Eminönü gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

Yalanlıyorlardı! Flaş karar

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Kuşadası Körfezi'nde deprem!

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Ay, Terazi burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-12' uygulaması

İstanbul'da dev uygulama!

Denizli'de deprem sonrası heyelan böyle görüntülendi

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

'UEFA Süper Kupa Finali' için bazı yollar trafiğe kapanacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapanacak

Son dakika! Denizli'de deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Ortaköy'deki terör saldırısı davasında ara karar açıklandı

Türkiye'yi sarsan saldırıda ara karar açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.