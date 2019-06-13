HABER

Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 15:02 | Son Güncelleme

Türklerin Karadeniz’e ilk giriş kapısı olan Ordu’nun Perşembe Yaylası’nda, 1105 yılında Trabzon Rum Devleti’ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi’nin komutanı Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı.Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünün desteği ile Ordu’nun Aybastı ilçesinde bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası’nda, bin 105 yılında Trabzon Rum Devleti’ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi’nin komutanı Emir Kümbet ve 6 bin şehidi anma programı düzenlendi.

Türklerin Karadeniz’e ilk giriş kapısı olan Ordu’nun Perşembe Yaylası’nda, 1105 yılında Trabzon Rum Devleti’ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi’nin komutanı Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı.
Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğünün desteği ile Ordu’nun Aybastı ilçesinde bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası’nda, bin 105 yılında Trabzon Rum Devleti’ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi’nin komutanı Emir Kümbet ve 6 bin şehidi anma programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’yla başlayan programda Kur’an-ı Kerim okundu.

“Atalarımızın en büyük mirası bu topraklar”
Programın açılış konuşmasını yapan Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, “Bin yıl önce atalarımız bu toprakları bize şehit olarak bıraktı. Bugün de yine memleketin her tarafında bir karış toprağı dahi kimseye vermemek için gençlerimiz memleketin her köşesinde nöbet tutuyor. Bu devletimizin ilelebet yaşayacağının müjdesini veriyor. Bugün de gençlerimiz bu programa gösterdikleri ilgi ile bunu bir kez daha göstermiş oldu. Bu vatan ilelebet bizimdir, bizim kalacak. Atalarımızdan bizlere en büyük miras bu topraklar. Bu mirası ebediyetten yaşatacağız” dedi.
Türklerin Karadeniz’e giriş kapısı olan Perşembe Yaylası’nda, bu programın 3’üncüsünün gerçekleştirildiğini belirten Genç, “Büyük komutan Danişment Gazi, Malazgirt Zaferi’nde de Alparslan’ın askerlerinden ve komutanlarından en önemli kişi. Burada Türklerin Karadeniz’e giriş kapısında yaralanarak şehit düşüyor. Dolayısı ile bu mirası yaşatacağız” diyerek, programa destek verenlere teşekkür etti.
Programda konuşan Vali Yardımcısı Adem Öztürk, üzerinde yaşanan vatanın, şehitlerin emaneti olduğunu belirtti. Canlarını bu vatan için feda edenlerin kutsal emanetine sahip çıkacaklarını belirten Öztürk, şehit olanları rahmetle andı.

At üzerindeki akrobasi hareketleri ve şovlar nefesleri kesti
Yaklaşık 3 bin kişinin katılım sağladığı gösteride, konuşmaların ardından, atlı okçuluk ve geleneksel okçuluk gösterileri düzenlendi. Dünya şampiyonu ve aynı zamanda Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Kulübü Başkanı M. Enis Yurdakök’ün de gösteri yaptığı etkinlikte heyecan dolu dakikalar yaşandı. Katılımcıların büyük beğenisi toplayan etkinlikte at üzerinde akrobasi, at üzerinde ok atma ve at üzerinde karpuz kesme gösterileri de heyecanı arttırdı.

Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı

Emir Kümbet ve 6 bin şehit anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken ziyaret

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa harikası üzerine asansör

Bu görüntüye tepki yağdı! Doğa harikasının üzerinde...

3 kişi marketin önüne tuvaletini yapıp, karpuz çaldı!

Marketin önüne tuvaletini yapıp, karpuz çaldılar!

Yeni askerlik sitemiyle ilgili yeni açıklama: Bazı revizeler söz konusu

'Yeni askerlik sisteminde bazı revizeler söz konusu'

İsmail Küçükkaya'dan 'zorunlu duyuru': Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

RTÜK'ten eş cinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

RTÜK'ten eş cinsel ilişkilere yer veren diziye ceza

Duyar duymaz harekete geçtiler! Hepsi Diyarbakır'da ele geçirildi

Duyar duymaz harekete geçtiler! Satmaya çalıştıkları anda...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.