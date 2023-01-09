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  4. Emir Sarıgül ile ilişkisi çok konuşulmuştu! Buket Aydın kendisinden 11 yaş küçük sevgilisiyle gündemde

Emir Sarıgül ile ilişkisi çok konuşulmuştu! Buket Aydın kendisinden 11 yaş küçük sevgilisiyle gündemde

09.01.2023 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşandıktan sonra Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı ortaya çıkan spiker Buket Aydın bu ilişkisinde mutluluğu bulamamıştı. İddialara göre Aydın uzun süre sonra aşkı çıtır sevgilisi Oğuzhan Beker'de buldu. Buket Aydın'ın sevgilisi kendisinden 11 yaş küçük...

Emir Sarıgül ile ilişkisi çok konuşulmuştu! Buket Aydın kendisinden 11 yaş küçük sevgilisiyle gündemde

Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ve aldatmalı aşkla magazin gündemini sıkça meşgul eden haber spikeri Buket Aydın özel hayatıyla gündem olmak istemese de yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiriyor.

Aldatıldığı iddia edilen Buket Aydın o ilişkisindeki zor günleri geride bıraktı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt'un iddiasına göre Aydın çıtır sevgili buldu.

Ekran Alıntısı

Buket Aydın'ın yılbaşındaki gecede romantik dakikalar yaşadığı sevgilisi Oğuzhan Beker, Ankara Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan bir iş insanı.

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1985 doğumlu olan Buket Aydın'ın sevgilisi kendisinden de bir hayli küçük. Bir dönem İyi Parti Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Oğuzhan Beker, 1996 doğumlu.


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Anahtar Kelimeler:
Emir Sarıgül magazin sevgilisi

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