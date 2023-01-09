Emir Sarıgül ile ilişkisi çok konuşulmuştu! Buket Aydın kendisinden 11 yaş küçük sevgilisiyle gündemde

Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ve aldatmalı aşkla magazin gündemini sıkça meşgul eden haber spikeri Buket Aydın özel hayatıyla gündem olmak istemese de yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiriyor.

Aldatıldığı iddia edilen Buket Aydın o ilişkisindeki zor günleri geride bıraktı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt'un iddiasına göre Aydın çıtır sevgili buldu.

Buket Aydın'ın yılbaşındaki gecede romantik dakikalar yaşadığı sevgilisi Oğuzhan Beker, Ankara Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan bir iş insanı.

1985 doğumlu olan Buket Aydın'ın sevgilisi kendisinden de bir hayli küçük. Bir dönem İyi Parti Gençlik Kolları Başkanlığı yapan Oğuzhan Beker, 1996 doğumlu.



