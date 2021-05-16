Emir Sarıgül, Sibel Can'la tatil yaparken Buket Aydın'a evlenme teklif etmiş

Emir Sarıgül kısa bir süre önce spiker Buket Aydın ile yaşadığı aşka nokta koymuştu. Sarıgül ve Sibel Can geçtiğimiz günlerde özel yatta tatil yaparken yakalanmıştı.

Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün eski aşkı alevlendi aşk tatili sürüyor. Bu sırada ise yeni iddialar gündeme geliyor.

Uçankuş'un iddiasına göre; Emir Sarıgül, Sibel Can ile tatil yaparken 4 gün boyunca Buket Aydın’a çiçek gönderdi. Detoks kampında olan Buket Aydın’la evlenmek isteyen Sarıgül çarşamba sabahı Sibel Can İstanbul’a döner dönmez helikopterle Bodruma gitti, evlenmek istediğini söyledi. Buket Aydın, Emir Sarıgül’ü geri gönderdi.

O esnada otelde olan Saba Tümer ve Mert Vidinli ayrılan çiftin barışması için aracı olmaya çalıştı.

