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Emir Sultan’da bitmeyen restorasyon çilesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 10:24 | Son Güncelleme

Bursa’nın tarihi Emirsultan Camii’inde 2018’in başında başlayan restorasyon çalışmaları bölge halkı ve esnafını çileden çıkardı.

Bursa’nın tarihi Emirsultan Camii’inde 2018’in başında başlayan restorasyon çalışmaları bölge halkı ve esnafını çileden çıkardı. Haziran ayında tamamen kapanma noktasına gelen cami ve türbe için Bursa milletvekilleri Osman Mesten ve Mustafa Esgin’le birlikte Vali Yakup Canbolat devreye girerken, Emir Sultan’ın manevi atmosferi bir buçuk yıldır restorasyon engeline takıldı.
İnanç turizminin en önemli noktalarından biri olan Emir Sultan Camii’nde uzayan restorasyon halkı ve esnafı mağdur ettiği gibi Bursa turizmini de büyük zarara uğrattı. Çalışmalar 2018’in Ocak ayında başlarken müteahhit firmanın yılsonuna kadar süresi bulunuyor.
Komple kapatacaklardı
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mahalle Muhtarı Yusuf Ziya Aydınlı, caminin kapanma noktasına geldiğini belirterek, “Haziran ayında cami ve türbe restorasyon sebebiyle komple kapanıyordu. Bununla ilgili itirazlar oldu ve Vali Yakup Canbolat devreye girdi ve tamamen kapanmasının önüne geçilmiş oldu. Şu anda türbe kısmı açık ancak Caminin içi ve avlusunun bir bölümü tadilat dolayısıyla kapalı bulunuyor. Namaz vakitlerinde avluda yer alan bölümlerde namaz kılınıyor. Bursa denildiğinde ilk akla gelen yerlerden olan Emir Sultan Camii ve Türbesi’nde 2018 Ocak ayında başlayan restorasyon çalışması hala devam ediyor. 1 buçuk yılı aşkın süredir sadece dış cephede restorasyon yapıldı. İç kısmına daha yeni geçildi.”
“Birkaç kişiyle iş mi olur?”
Bölge esnafı ise bu durumdan en büyük mağduriyeti kendilerinin yaşadıklarını söyledi. İsmini vermek istemeyen bir esnaf, “Burada iki ramazan geçti. Bu zamana kadar çalışmalar birkaç kişiyle yürütülüyor veya hiç olmuyordu. Böylesine önemli ve büyük bir yerde bir iki işçi ile restorasyon olur mu? En azından geceleri de çalışarak bu süreç daha da kısaltılamaz mı?” ifadelerinin kullandı.

“Manevi ruhu bitirdiler”
Emir Sultan Camii cemaatinden bir vatandaş ise duruma şu sözlerle tepki gösterdi:
“Çok kısa bir sürede yapılması geren tadilat 2 senedir bitmiyor. Cemaat tahtaların arasında namaz kılmaya çalışıyor. Cumaların, ramazanların, özel günlerin burada ayrı bir maneviyatı vardı. Bu manevi hava 2 senedir adeta yok oldu. Buranın ruhunu bitirdiler, ziyarete gelenlerin sayısı yüzde 90 düştü, turlar düzenlenmiyor. Önceden meydandaki işletmelerde boş yer bulunamıyordu, şu an hepsi boş. Esnaf şu anda bitmiş durumda. Böyle rezalet olmaz. Bu çalışmayı neden yaptılar anlamış değilim. Tadilata gerek yoktu.”
Öte yandan müteahhit firma “Rast Madencilik Taşımacılık İnşaat Enerji Petrol Tic. San. A.Ş’nin restorasyon çalışmalarını tamamlamak için yıl sonuna kadar mühleti bulunduğu öğrenildi.

Emir Sultan’da bitmeyen restorasyon çilesi

Emir Sultan’da bitmeyen restorasyon çilesi

Emir Sultan’da bitmeyen restorasyon çilesi

Emir Sultan’da bitmeyen restorasyon çilesi

Emir Sultan’da bitmeyen restorasyon çilesi

Emir Sultan’da bitmeyen restorasyon çilesi

Emir Sultan’da bitmeyen restorasyon çilesi

Emir Sultan’da bitmeyen restorasyon çilesi

Emir Sultan’da bitmeyen restorasyon çilesi

Emir Sultan’da bitmeyen restorasyon çilesi

Emir Sultan’da bitmeyen restorasyon çilesi

Emir Sultan’da bitmeyen restorasyon çilesi

Emir Sultan’da bitmeyen restorasyon çilesi
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