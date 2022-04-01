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  4. Emir ve talimatları iletiyorlardı! Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı

Emir ve talimatları iletiyorlardı! Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı

01.04.2022 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı. Avukatların Oktar'ın emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine iletmek, müşteki ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı düşünenlere baskı kurmakla suçlanıyor.

Emir ve talimatları iletiyorlardı! Adnan Oktar'ın avukatları tutuklandı

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, aralarında Oktar'ın avukatlarının da bulunduğu bazı şüphelilerin, örgüt elebaşının emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine ilettikleri, örgütün devamlılığını sağlamayı hedefleyerek maddi imkanlarını kontrol ettikleri, bazı müştekiler ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması muhtemel kişilere baskı kurdukları belirlenmişti. İstanbul merkezli 4 ilde 8 şüpheliye yönelik operasyonda Adnan Oktar'ın 4 avukatı gözaltına alınmıştı.

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TUTUKLANDILAR

Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberine göre gözaltına alınan avukatlar Sinem Mollahasanoğlu, Burak Temiz, Arzu Gül ve Ayşe Toprak'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri dün tamamlandı. İstanbul Adliyesine çıkarılan avukatların ifadeleri, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcılığında alındı. Savcılık ifadelerinin ardından dört avukat, "suç örgütü üyeliğinden" tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki sorgularının ardından 4 avukatın tutuklanmasına karar verildi. İfade ve sorguları gece geç saatte kadar süren avukatlar, cezaevine gönderildi.

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68 SANIĞA TAHLİYE

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 11 Ocak 2021'de Adnan Oktar ile birlikte 14 elebaşını "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Mahkeme 236 sanıktan 3'üne beraat verirken, diğer sanıkları da "örgüt üyeliği" ve "cinsel suçlar" başta olmak üzere birçok suçtan ağır cezalara mahkum etmişti.

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Ancak istinaf mahkemesi 15 Mart 2022'de bu kararı bozdu, Adnan Oktar'ın aralarında bulunduğu 16 örgüt yöneticisi dışındaki 68 sanığı da tahliye etti. Serbest bırakılan 68 sanıktan 61'i hakkında mağdur ve müştekilerin itirazı üzerine 28 Mart'ta yeniden tutuklama kararı verildi. Bu sanıklar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararıyla yeniden yakalanıp cezaevine konuldu.

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