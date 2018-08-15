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Emirdağ Belediye Başkanı, alacağı maaşlarını Hazine'ye bağışladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 14:53 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR Emirdağ Belediye Başkanı MHP'li Uğur Serdar Kargın, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı, alacağı maaşların tamamını Hazine'ye bağışladığını açıkladı.

Emirdağ Belediye Başkanı, alacağı maaşlarını Hazine'ye bağışladı

Murat ŞAHBAZ/EMİRDAĞ (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR Emirdağ Belediye Başkanı MHP'li Uğur Serdar Kargın, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı, alacağı maaşların tamamını Hazine'ye bağışladığını açıkladı.
Emirdağ Belediyesi tarafından Gurbetçi Festivali düzenlendi. Festivalde konuşan Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın, döviz kurundaki dalgalanma ve ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülkenin zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Bu zor süreçte herkesin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini kaydeden Başkan Kargın, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu duruma seyirci kalmamak adına gerek kurumsal gerekse kişisel olarak elimizi taşın altına koyuyoruz. Belediyemizin planladığı yatırımları kriz nedeniyle ertelemeyip daha da hızlandırıyoruz. Alacağım maaşların tamamını Hazine'ye devrederek bireysel olarak üzerime düşeni yapıyorum. Gurbetçi hemşehrilerimden bu süreçte dövizlerini bozdurmalarını, erteledikleri yatırımları öne çekerek daha da hızlandırmalarını istirham ediyorum. Bu sıkıntılı günleri el ele vererek aşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.
Başkan Kargın, sosyal medya hesabında da "Tüm maaşlarım Hazine'ye. Bu millet bana 'yük değil, baş ol' demiş. Üste para mı beklenir? Alacağım maaşların tamamı devletime. Bana, devletimin bekası, milletimin duası gerek" diye paylaşımda bulundu.

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Emirdağ Belediye Başkanı, alacağı maaşlarını Hazine'ye bağışladı

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