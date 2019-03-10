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Emirdağ nüfusu kışın 37 bin, yazın 200 bin

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 11:37 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR Emirdağ ilçesinin kış aylarında köylerle birlikte 37 bin olan nüfusu, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin tatil için gelmesiyle birlikte yazın 200 binleri buluyor.

Emirdağ nüfusu kışın 37 bin, yazın 200 bin

Satılmış AKKAŞ/EMİRDAĞ (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR Emirdağ ilçesinin kış aylarında köylerle birlikte 37 bin olan nüfusu, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin tatil için gelmesiyle birlikte yazın 200 binleri buluyor. Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın, "Yazın buralarda iğne atsanız yere düşmez" dedi.
Afyonkarahisar'ın nüfus olarak en büyük ilçelerinden Emirdağ'da, 1960'lı yıllardan itibaren yurt dışına göç başladı. Başta Belçika olmak üzere çoğunluğu Avrupa ülkelerine işçi olarak giden Emirdağlı gurbetçilerin sayısının günümüzde 200 bine yaklaştığı tahmin ediliyor. Emirdağlılar diğer ülkelere göre daha çok Belçika'da yaşamayı tercih ederken, bu ülkedeki Emirdağlı nüfusunun 120 bin olduğu belirtiliyor. Belçika'daki Emirdağlılar arasında bakan, milletvekili, belediye başkanı, başkan yardımcısı, iş insanı ve değişik firmalarda üst düzey yöneticilik yapanlar da bulunuyor.
NÜFUS 200 BİNİ BULUYOR
Seneler önce çalışmak için Emirdağ'dan ayrılan gurbetçiler, yaz tatillerini de genellikle memleketlerinde geçiriyor. Dünyanın dört bir yanına dağılan Emirdağlıların memlekete gelmeleriyle birlikte ilçenin 37 bin olan nüfusu, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında 200 bine ulaşıyor. Emirdağ'da yazın yaşanan gurbetçi yoğunluğu ilçe ekonomisinin yanı sıra Afyonkarahisar ve Eskişehir'e de ciddi katkı sağlıyor.
KIŞIN 19 BİN, YAZIN 200 BİN
Emirdağ Belediye Başkanı MHP'li Uğur Serdar Kargın, Emirdağ'ın gurbetçi diyarı olduğunu, Avrupa'da 'Emirdağ' denildiğinde "Emirdağ mı büyüky, Türkiye mi?" esprisi yapıldığını söyledi. Başkan Kargın, "Elbette Türkiye büyük. Türkiye can, Türkiye vatan kesinlikle. Ama espri olarak bu sorulur. Emirdağ gurbetçisiyle öne çıkan bir yerleşim yeri. Köylerle birlikte 7 bin insanımızın yaşadığı ve merkezde yaklaşık 19 bin kişinin yaşadığı bir ilçemiz. Ama kendine özgü ağırlığı çok fazla. Yazın ise nüfusu 8 veya 10 katına çıkan bir ilçemiz. Belçika'daki gurbetçi sayımız yaklaşık 120 bin. Ciddi bir gurbetçi potansiyelimiz var. Yazın buralarda iğne atsanız yere düşmez. Araba parkı başta sorun olmak üzere adım atacak yer bulamazsınız. Biz bundan şikayetçi değiliz ve mutluyuz. Gurbetçimizle burada buluşmaktan ve yaşamaktan, birkaç aylığına da olsa bir arada olmaktan mutluyuz. İnşallah önümüzdeki günlerde özellikle emeklilerin ve yaşlıların gelip yaşadığı bir Emirdağ'da kendilerini ağırlayacağız" dedi.
'GURBETÇİLERİMİZ EKONOMİNİN CAN DAMARI'
Gurbetçilerin ilçe ekonomisine katkı değil can damarı olduğunu söyleyen Başkan Kargın, "Burada ekonominin kendisi gurbetçi. Burada esnafımız velinimetinin farkında. Bütün hesaplar, yatırımlar ve planlar gurbetçinin o zamanki nüfusuna endeksli yapılıyor. Dolayısıyla o 2 ay Emirdağ esnafı için önemli bir zamandır. Gurbetçinin Emirdağ'a katkısı değil ekonomisinin belirleyicisi olduğunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Normalde yerel idareciler kalabalık sevmez. Ama biz bu kalabalıklardan mutluyuz. Keşke daha çok gelseler. Keşke 12 ay boyunca biz iğne atsak ve yere düşmese. Biz gurbetçimizi her yönüyle seviyoruz. Sadece maddi boyutuyla bakmıyoruz. Akrabalık ilişkileri, manevi değerler ve kültürel boyutuyla yani her yönüyle biz gurbetçimizi gurbetçi diyarında ağırlamaktan çok memnunuz" diye konuştu.
'GURBETTE ÇOK SAYIDA EMİRDAĞLI MİLLETVEKİLİMİZ VAR'
Emirdağlı gurbetçilerin yaşadıkları ülkelerde bakan, milletvekili, belediye başkan yardımcısı, iş insanı gibi önemli görevler üstlendiğini kaydeden Kargın, şöyle dedi:
"Yıllardır 'Emirdağlı milletvekili yok' derler. Ülke genelinde Emirdağlı yönetici ve birkaç milletvekilimiz var. Ama Afyonkarahisar'da uzun süreli milletvekili sıkıntısı çekiyoruz. Bunun açığını ise Belçika'da bakanımız ile kapatıyoruz. Belediye başkanımız, başkan yardımcılarımız var. Birçok milletvekilimiz var. Büyük ölçüde siyasete el atmış ve orada kendini hissettirmiş. Emirdağlılığını gurbette de en iyi şekilde yöneticilikle göstermiş olan bakanımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve başkan yardımcılarımız var. Onlarla gurur duyuyoruz."

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Emirdağ nüfusu kışın 37 bin, yazın 200 binEmirdağ nüfusu kışın 37 bin, yazın 200 binEmirdağ nüfusu kışın 37 bin, yazın 200 binEmirdağ nüfusu kışın 37 bin, yazın 200 bin

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